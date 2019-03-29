СМИ узнали о поручении Путина проработать ВСМ «Петербург - Москва»

Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» и поручил проработать проект ВСМ, который свяжет столицу с Петербургом. Об этом 29 марта со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в ходе встречи главы государства с вице-премьером и председателем совета директоров РЖД Максимом Акимовым, которая состоялась на этой неделе, Путин высказал сомнение относительно планов протянуть ВСМ между Железнодорожным и Гороховцом, эта магистраль должна была стать первым участком ВСМ «Москва – Казань».

Вместе с тем президент дал поручение проработать проект высокоскоростного железнодорожного движения «Петербург – Москва», так как этот маршрут будет более востребован пассажирами.

Планам связать российские города высокоскоростными магистралями уже исполнилось 30 лет. В 2007 году участок между Северной Столицей и Москвой планировали построить в течение 6 лет, вложив в проект более 150 млрд рублей. Однако в 2013 году Путин объявил о том, что первая ВСМ протянется между Москвой и Казанью с перспективой строительства до Екатеринбурга.

Ранее эксперты отмечали, что ВСМ сократит время поездки по маршруту Петербург – Москва с 4 часов, которые сегодня тратят пассажиры «Сапсана», до 2 – 2,5 часа.





