18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 64.73р
72.72р
13:18 29.03.2019
Расширенный поиск

Бизнес
29.03.2019 12:24
Печать

СМИ узнали о поручении Путина проработать ВСМ «Петербург - Москва»

Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» и поручил проработать проект ВСМ, который свяжет столицу с Петербургом. Об этом 29 марта со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в ходе встречи главы государства с вице-премьером и председателем совета директоров РЖД Максимом Акимовым, которая состоялась на этой неделе, Путин высказал сомнение относительно планов протянуть ВСМ между Железнодорожным и Гороховцом, эта магистраль должна была стать первым участком ВСМ «Москва – Казань».

Вместе с тем президент дал поручение проработать проект высокоскоростного железнодорожного движения «Петербург – Москва», так как этот маршрут будет более востребован пассажирами.

Планам связать российские города высокоскоростными магистралями уже исполнилось 30 лет. В 2007 году участок между Северной Столицей и Москвой планировали построить в течение 6 лет, вложив в проект более 150 млрд рублей. Однако в 2013 году Путин объявил о том, что первая ВСМ протянется между Москвой и Казанью с перспективой строительства до Екатеринбурга.

Ранее эксперты отмечали, что ВСМ сократит время поездки по маршруту Петербург – Москва с 4 часов, которые сегодня тратят пассажиры «Сапсана», до 2 – 2,5 часа.



Справка:

В 1997 году было официально объявлено о старте строительства по соседству с площадью Восстания вокзала высокоскоростной магистрали. За реализацию проекта отвечала РАО «ВСМ», однако задумка провалилась. Компания была признана банкротом, успев лишь раскопать на месте сегодняшнего ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте огромный котлован, который горожане прозвали «ямой». Разрешение на строительство торгового комплекса было получено только в 2008 году, проект завершили в 2010 году.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
29.03.2019 13:08

ГК «Полис Групп» завершит строительство ЖК «Краски лета» раньше срока

В настоящее время готовность объектов пятой, завершающей проект, очереди составляет 43%.
RUVDS
29.03.2019 10:16

RUVDS открыл новый центр обработки данных в Петербурге

Хостинг-провайдер RUVDS запустил сразу две новые гермозоны в дата-центрах Санкт-Петербурга и Казани. Там установлено новейшее оборудование компании Huawei.
ГК "КВС"
29.03.2019 10:00

ГК «КВС» участник «Ярмарки недвижимости»

С 29 по 31 марта в Конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум» по адресу: Петербургское шоссе 64/1, павильон G пройдет «Ярмарка недвижимости».
ГК "КВС"
28.03.2019 19:14

Новый рекорд от ГК «КВС»

С начала 2019 года идет активное заселение 3 очереди ЖК «Новое Сертолово». По статистике ГК «КВС» 97% собственников приняли квартиры без замечаний.
ООО «Терминал-Ресурс»
28.03.2019 18:00

Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям?
«Петербургская Недвижимость»
28.03.2019 17:26

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей
ПАО «Группа ЛСР»
28.03.2019 17:00

Старт продаж нового паркинга в «Шуваловском»: купи со скидкой 40 000 рублей!*

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом паркинге! Поторопитесь забронировать дом для своего автомобиля со скидкой 40 000 рублей*
СК «Полис Групп»
28.03.2019 15:13

Дома 3 очереди ЖК «Полис на Комендантском» аккредитованы еще одним банком

Сбербанк аккредитовал пять домов 3-ей очереди жилого комплекса «Полис на Комендантском» - дома № 8-13 – в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам на новостройки начинаются от 8,5%
https://pixabay.com
28.03.2019 13:42

Непунктуальный пациент

Сможет ли пациент получить врачебную помощь в случае, если опоздал на прием к врачу в назначенное ему время, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Рижская и Елена Парасоцкая
28.03.2019 13:27

ЖК «Славянка»: готовность 70%

Строительство ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга близится к завершению
ГК «Эталон»
28.03.2019 12:47

Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

Сразу три банка - ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО Банк «ФК Открытие» - аккредитовали по программе «Военная ипотека» корпус 4.11 квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
«Аквилон Инвест»
28.03.2019 11:18

«Аквилон Инвест» представит на Ярмарке Недвижимости новый стандарт жилого строительства

С 29 по 31 марта 2019 года в «Экспофоруме» пройдет традиционная Ярмарка Недвижимости.