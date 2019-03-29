СМИ узнали о поручении Путина проработать ВСМ «Петербург - Москва»
Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» и поручил проработать проект ВСМ, который свяжет столицу с Петербургом. Об этом 29 марта со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, в ходе встречи главы государства с вице-премьером и председателем совета директоров РЖД Максимом Акимовым, которая состоялась на этой неделе, Путин высказал сомнение относительно планов протянуть ВСМ между Железнодорожным и Гороховцом, эта магистраль должна была стать первым участком ВСМ «Москва – Казань».
Вместе с тем президент дал поручение проработать проект высокоскоростного железнодорожного движения «Петербург – Москва», так как этот маршрут будет более востребован пассажирами.
Планам связать российские города высокоскоростными магистралями уже исполнилось 30 лет. В 2007 году участок между Северной Столицей и Москвой планировали построить в течение 6 лет, вложив в проект более 150 млрд рублей. Однако в 2013 году Путин объявил о том, что первая ВСМ протянется между Москвой и Казанью с перспективой строительства до Екатеринбурга.
Ранее эксперты отмечали, что ВСМ сократит время поездки по маршруту Петербург – Москва с 4 часов, которые сегодня тратят пассажиры «Сапсана», до 2 – 2,5 часа.
Справка:
В 1997 году было официально объявлено о старте строительства по соседству с площадью Восстания вокзала высокоскоростной магистрали. За реализацию проекта отвечала РАО «ВСМ», однако задумка провалилась. Компания была признана банкротом, успев лишь раскопать на месте сегодняшнего ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте огромный котлован, который горожане прозвали «ямой». Разрешение на строительство торгового комплекса было получено только в 2008 году, проект завершили в 2010 году.