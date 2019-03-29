ЦБ РФ: Долговая нагрузка россиян близка к историческому максимуму

Уровень долговой нагрузки граждан России достиг уже 9,9%. Пиковое значение было зафиксировано в 2014 году – 10,4%.

Рост этого показателя во многом вызван необеспеченным потребительским кредитованием. Увеличение долговой нагрузки по необеспеченным кредитам – это тенденция последнего года. Об этом 28 марта говорится в докладе директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, данные из которого приводит ТАСС.

При этом долговая нагрузка россиян по ипотечным кредитам держится на низком уровне. Это объясняется тем, что ипотека – это долгосрочные кредиты с более низкими процентными ставками.

В марте в Объединенном кредитном бюро посчитали, что восемь миллионов россиян тратят больше половины ежемесячного дохода на выплаты по кредитам и займам. При этом число таких людей растет год от года. В Центробанке РФ подготовили проект указания, согласно которому микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков в случае, если сумма микрозайма превышает 10 тысяч рублей.





