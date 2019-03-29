Россия готова купить нераспроданную из-за санкций США венесуэльскую нефть

В Минэнерго РФ заверили, что на переговорах с венесуэльской стороной будет обсуждаться вопрос наращивания поставок нефти из латиноамериканской республики.

Министр энергетики Александр Новак планирует провести встречу с министром нефтяной отрасли Мануэле Кеведо во время его апрельского визита в Москву. Об этом 29 марта сообщает агентство Reuters.

Новак не стал уточнять, о каких объемах идет речь на данном этапе.

Ранее Кеведо, который одновременно является и главой попавшей под американские санкции компании PDVSA, заявил, что Венесуэла ищет рынки сбыта для своей нефти, которая первоначально готовилась к отправке в Америку.

Напомним, что 28 января США ввели новые санкции против Венесуэлы. Ограничительные меры распространяются на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон блокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов. Глава минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей. Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро настаивает, что рестрикции в отношении Венесуэлы негативно скажутся на других экспортерах нефти, поэтому он попросил помощи у ОПЕК. На фоне введенных санкций в отношении нефтедобывающего сектора боливарианской республики Россия нарастила свои поставки в Америку.





