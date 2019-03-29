Toyota инвестирует 20 млрд рублей в развитие производства в Петербурге. Компания намерена подписать специнвестконтракт с Минпромторгом

«Тойота Мотор» подала заявку на заключение специнвестконтракта в Минпромторг, сообщает 29 марта «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве. По данным издания, компания планирует инвестировать 20 млрд рублей в течение десяти лет в модернизацию производства в Петербурге, где сейчас собираются модели Camry и RAV4. Модельный ряд расширять не планируется, однако автоконцерн пообещал, что 10% от общей выручки в России ( примерно 1 трлн рублей за весь срок контракта) будет получать от экспорта.

Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд рублей. О намерении «Тойота Мотор» заключить специнвестконтракт «Фонтанка» сообщала еще в декабре 2018 года. Однако изначально, по информации издания, речь шла об инвестициях в размере 60 млрд рублей до 2030 года. В компании на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». В комитете по промышленной политике и инновациям Петербурга сообщили, что пока не получали информации от автоконцерна о его планах.

Специнвестконтракт — это договор между компанией-инвестором, региональным и/или федеральным правительством, который позволяет бизнесу получать преференции по налогам и госсубсидии в обмен на выполнение определенных обязательств. В случае автопрома СПИКи должны заменить соглашения о промсборке, которые у большинства игроков истекут в 2018 – 2019 годах.

Другие петербургские автозаводы – Hyundai и Nissan – уже договорились о таких контрактах.





