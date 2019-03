Telegram Messenger LLP удалили из реестра юрлиц Великобритании

Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц. Это следует из уведомления, опубликованного 29 марта на сайте реестра.

В описании документа указывается, что компания была ликвидирована "на добровольной основе" и произойдет это со 2 апреля. Ранее Дуров подавал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP.

15 января британский государственный реестр юрлиц уведомил Telegram Messenger LLP, что, "если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено". После роспуска все права и имущество компании "будут считаться никому не принадлежащими и, соответственно, станут принадлежать короне".

Telegram Messenger LLP была зарегистрирована в феврале 2014 года. Согласно информации в британском реестре, организация была создана в партнерстве с зарегистрированными на Британских Виргинских островах Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc. (зарегистрирована в Белизе). Контроль в Telegram Messenger LLP принадлежит Павлу Дурову.