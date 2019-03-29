Арсенал и несколько килограммов натрия нашли в квартире на Рубинштейна. Полиция приехала к владельцу по совету психиатра

Пистолеты, пулемет, похожее на порох вещество и несколько упаковок с натрием нашли в квартире 19-летнего жителя Петербурга. Молодого человека увезли в психиатрическую больницу.

Как стало известно «Фонтанке», за помощью к полиции 28 марта обратился врач из городской психиатрической больницы № 6. Он объяснил, что один из его пациентов может представлять опасность для окружающих, и попросил помощи в его госпитализации. Кроме того, медик подозревал, что дома у юноши может быть оружие.

Подозрения были оправданны. Из квартиры на улице Рубинштейна, 10, вынесли два пулемета, револьвер, пять пистолетов и россыпь патронов. Там же нашли некий цилиндр с цифрой 4 на корпусе и тряпками на обоих концах, 5 литров дистиллированной воды, банки с натрием, общим объемом около пяти килограммов, и семь спичечных коробков с порошком темно-серого цвета.

Полиция также изучит содержимое компьютеров молодого человека.





