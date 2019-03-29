Экономят потребление энергоресурсов 90% россиян и меньше половины петербуржцев

Большинство россиян (57%) тщательно следят за расходованием энергоресурсов и всегда экономят их потребление, треть респондентов (33%) делают это время от времени. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 марта результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в преддверии акции "Час Земли". Жители Северной столицы явно расточительнее соотечественников – экономят ресурсы только 46 процентов жителей города.

Впрочем, москвичи, согласно данным исследования ВЦИОМ, ещё большие коммунальные транжиры – экономят на электричестве, тепле, воде или газе только 35 процентов жителей Первопрестольной.

"Более половины россиян (57%) тщательно следят за тем, как расходуют энергоресурсы, и всегда стараются экономить их потребление <...> Треть участников опроса (33%) только периодически следят за расходами энергоресурсов: иногда расходуют бережно, а иногда не экономят совсем", – говорится в результатах опроса. При этом каждый десятый респондент (9%) никогда не следит за расходом энергоресурсов.

Из результатов опроса следует, что в нашей стране все больше россиян проявляют интерес к акции "Час Земли". Если в 2013 году об этой акции знали 36% опрошенных, то в 2019 году – 56%. "Наиболее информированными оказались люди с высшим образованием (77%) и москвичи и петербуржцы (73%)", – отмечено в сообщении ВЦИОМ. Когда-либо участвовали в акции 13% россиян.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 21 марта 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки – 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.





