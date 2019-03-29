Фото дня. Поцелуй Сечина и Тимченко затмил итоги хоккейного матча

Снимок из VIP-ложи столичной «ЦСКА Арены» стал фотографией дня 29 марта. Фотокорреспондент увековечил поцелуй, которым глава «Роснефти» Игорь Сечин одарил миллиардера Геннадия Тимченко. Рядом в этот момент присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

На вчерашнем матче у Игоря Сечина было хорошее настроение, и повод к тому был: спонсируемая «Роснефтью» хоккейная команда ЦСКА выиграла у петербургского СКА. Поэтому лицо у президента второго клуба не такое радостное: миллиардер Геннадий Тимченко, кажется, принимает поцелуй и объятия сдержанно. Сидящий рядом глава Минобороны Сергей Шойгу смотрит куда-то вперед. Он, как известно, болеет за столичную команду.

Сергей Шойгу, Игорь Сечин и Геннадий Тимченко cходили на хоккей — и теперь результаты игры остались на втором плане https://t.co/wdoyOfK9Gu pic.twitter.com/Nmp1NrIK9q — TJ (@tjournal) March 29, 2019







Журналисты уже позвонили в «Роснефть» за комментариями. Вице-президент нефтегазовой корпорации Михаил Леонтьев посоветовал репортерам сосредоточиться на других вещах. «С ума сошли? Зачем? У нас пресс-служба занимается вопросами, связанными с деятельностью компании, а детский сад оставьте для кого-нибудь», – ответил он радиостанции «Говорит Москва». Напомним, вчера петербуржцы проиграли москвичам восьмой раз подряд.