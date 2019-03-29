Петербургские депутаты хотят ввести налоговые льготы для точек общепита, которые бесплатно раздают нераспроданную еду

Комитет по законодательству петербургского парламента разработает законопроект, с помощью которого власти смогут стимулировать торговые точки к «спасению» еды. Обращение в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой с просьбой дать оценку инициативе утвердили на заседании 29 марта.

Как заявил глава комитета по законодательству Денис Четырбок, в России фудшеринг наибольшее распространение получил в Москве: в настоящее время в столичном движении принимают участие 22 организации-партнёра, порядка 200 волонтёров и еще около 800 граждан и организаций, готовых помочь от случая к случаю.

«По разным оценкам, сегодня от трети до половины приготовленных продуктов ежедневно утилизируют за ненадобностью. Тогда как нормальной, но выброшенной магазинами едой можно накормить всех бездомных в Петербурге», – добавил депутат.

По словам представителя Роспотребнадзора, документ нужно проработать так, чтобы соблюсти технические правила и санитарные нормы.







Депутат от КПРФ Александр Рассудов заметил, что в Петербурге – Ленинграде уничтожение продуктов — это акт кощунства. «Мы должны научиться перерабатывать эти продукты, делать их возможными к употреблению. У каждого есть примеры, когда люди выживали из-за просроченных продуктов – даже у меня. Как-то все живы. Многие живут за чертой бедности. Мы помним историю псковской девочки. Я бы обратил внимание ещё на уничтожение санкционки».

Предполагается, что документ разработают после согласования со всеми ведомствами. Предполагается, что будет введена налоговая льгота на имущество в размере 1 – 2 процентов.