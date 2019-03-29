Против Boeing подали первый иск в американский суд после катастрофы 737 Max 8 в Эфиопии

Первый иск в отношении американского авиапроизводителя после крушения Boeing 737 Max 8 в Аддис-Абебе был принят к рассмотрению в суде города Чикаго.

Члены семьи Мусони утверждают, что неисправная система управления воздушным судном привела к катастрофе, где погиб их родственник. Об этом 29 марта сообщает британское издание The Guardian.

Мусони – граждане Нидерландов с руандийскими корнями. В своем иске они указывают, что «Boeing не поставил в известность общественность, авиакомпании и пилотов о дефектных датчиках самолета, в результате чего лайнер совершил автоматическое и неуправляемое пикирование».

Эксперты полагают, что этот случай будет не последним, и семьи погибших в катастрофе 10 марта под Аддис-Абебой будут обращаться в американские суды.

Компания Boeing отказалась от комментариев по поводу иска. Ранее корпорация не стала комментировать информацию о якобы обнаруженном дефекте стабилизатора, призвав дождаться итогов расследования.





