Против Boeing подали первый иск в американский суд после катастрофы 737 Max 8 в Эфиопии
Первый иск в отношении американского авиапроизводителя после крушения Boeing 737 Max 8 в Аддис-Абебе был принят к рассмотрению в суде города Чикаго.
Члены семьи Мусони утверждают, что неисправная система управления воздушным судном привела к катастрофе, где погиб их родственник. Об этом 29 марта сообщает британское издание The Guardian.
Мусони – граждане Нидерландов с руандийскими корнями. В своем иске они указывают, что «Boeing не поставил в известность общественность, авиакомпании и пилотов о дефектных датчиках самолета, в результате чего лайнер совершил автоматическое и неуправляемое пикирование».
Эксперты полагают, что этот случай будет не последним, и семьи погибших в катастрофе 10 марта под Аддис-Абебой будут обращаться в американские суды.
Компания Boeing отказалась от комментариев по поводу иска. Ранее корпорация не стала комментировать информацию о якобы обнаруженном дефекте стабилизатора, призвав дождаться итогов расследования.
Справка:
Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии, города Аддис-Абеба. Он направлялся в Найроби. На борту было 149 пассажиров, из которых трое – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели лайнера стали отказываться по всему миру. Африканская компания заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737-800 на единственном российском рейсе Москва – Аддис-Абеба. Кроме того, Boeing перенес презентацию нового лайнера. Катастрофа в Эфиопии стала второй с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели авиакомпании Lion Air разбился возле Джакарты. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.