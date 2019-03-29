Петербургскому бизнесмену заминировали Land Cruiser. Граната оказалась боевой

Привет из 90-х получил директор петербургской фирмы, предлагающей весь спектр оборудования для автосервисов и моек. Рядом с автомобильным комплексом в Московском районе его внедорожник укомплектовали «лимонкой».

Как стало известно «Фонтанке», лишнее на тёмно-красном Land Cruiser 200, принадлежащем 33-летнему директору компании «НеваСервис», заметили в десятом часу вечера 28 марта. Автомобиль был припаркован на территории электроремонтного комплекса «ТГК-Сервис» на Киевской улице, 32, но сесть за руль помешало опасно похожее на гранату устройство, прикреплённое к двери водителя.

Приехавшие на вызов взрывотехники ОМОН Росгвардии подтвердили полиции, что повод тревожиться был. Внедорожник оснастили корпусом гранаты Ф-1. Детонатора в ней не было, но взрывное вещество имелось. Находку направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Петербургу и области.

Выясняются обстоятельства при которых неизвестный предмет был привязан к ручке автомобиля, по факту проводится проверка, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





