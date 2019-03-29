Минобороны России: Землетрясение у берегов Камчатки не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла, которое произошло утром 29 марта в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота, дислоцированных на полуострове, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, пирсовые зоны, аэродромы и базы хранения не пострадали. Соединения войск и сил на Северо-Востоке России и соединения Подводных сил Тихоокеанского флота функционируют в штатном режиме", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

МО РФ добавляет, что в штабах частей ОКВС и на Подводных силах ТОФ дежурные службы в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Камчатского края для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке.





