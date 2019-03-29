АТОР: Подорожание виз в Великобританию не скажется на турпотоке из России

Повышение стоимости виз в Великобританию для иностранцев не отразится значительно на российском турпотоке в эту страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 29 марта.

По данным АТОР, цены на визы в Великобританию для иностранцев повышаются с 29 марта. Изменения коснутся в том числе виз для туристических и деловых поездок, лечебных и образовательных целей.

"Российские туроператоры, работающие на британском направлении, уверены, что повышение не скажется на российском турпотоке в Великобританию. Они обращают внимание на то, что размер сбора не увеличился для обычных однократных гостевых виз, и на то, что в абсолютных величинах повышение незначительно", – пояснили в АТОР.

Как отмечают в ассоциации, в российской валюте стоимость сбора для туристов увеличится от 170 рублей за британскую многократную визу до шести месяцев (при ее полной прежней стоимости в 7850 рублей) и до 2050 рублей за самую длительную многократную визу – до десяти лет (при ее полной прежней стоимости в 68 тысяч рублей). Лечебные и образовательные визы вырастут в цене на 340 рублей (при их стоимости в 15 850 рублей). В процентах повышение для всех категорий таких виз составит 2 – 3%.

Повышение стоимости виз не является критичным и значимым для туристов, которые выбирают поездки в Великобританию, тем более что многие из них получают однократные визы, а постоянные гости этой страны уже имеют многократные визы. Если же турист целенаправленно подает документы на многократную визу, повышение на несколько сотен рублей при общем размере визового сбора в 8 – 16 тысяч рублей для него не будет играть роли, считают российские туроператоры.





