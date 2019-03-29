Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

Корабли Военно-морского флота РФ не оставят без внимания прошедшие через Босфор три фрегата стран-членов Североатлантического альянса. Несколько российских судов будут наблюдать за учениями «Морской щит».

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», – цитирует 29 марта заявление Национального центра управления обороной ТАСС.

В ведомстве пояснили, что наблюдать за учениями будут российские корабли «Иван Хурс» и «Василий Быков».

Напомним, что 29 марта появилась информация о проходе в Черное море эсминца ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадского фрегата «Торонто» и испанского судна «Санта Мария». К 1 апреля корабли должны прибыть в порт Одессы для участия в учениях «Морской щит». Принимающая сторона для проведения учебных маневров – Украина, к которой также присоединится Грузия.

Предыдущий визит кораблей НАТО в Черное море состоялся в феврале. В акваторию входил американский эсминец «Дональд Кук». Также корабль заходил в Черное море 19 января для участия в операциях «по обеспечению безопасности на море» и укреплению стабильности в регионе. За ним наблюдал российский корабль «Пытливый».





