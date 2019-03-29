Лопнувшая у колледжа петербургской моды труба питала пять зданий. Обратно ее закопают к вечеру

Ремонтные работы на газоне колледжа в Купчино продлятся до вечера пятницы 29 марта. В зоне дефекта пять зданий, три из которых – образовательные учреждения.

Как уточняют в ГУП «ТЭК», утром на Софийской улице лопнула труба диаметром 200 мм. В зоне дефекта оказалось пять зданий. Два колледжа переведут на резервную схему, два жилых дома и еще один техникум – на пониженные параметры.

В квартале расположены колледж петербургской моды, где и подтопило загон, Реставрационно-художественный колледж и Электромеханический железнодорожный техникум имени Суханова.





