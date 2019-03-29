Троих молодых финнов обчистили в гостинице Петербурга. Туристы вернутся домой без штанов

Трёхдневный тур в Петербург закончился для троих друзей из Финляндии разочарованием в безопасности города и ущербом в полторы тысячи евро.

Как стало известно "Фонтанке", 28 марта неизвестный взломал дверь номера гостиницы "Москва", в котором остановились молодые финны. Похититель брал всё: рюкзаки, чемодан, туалетную воду, электробритву и, конечно, наличные. Не побрезговал джинсами, футболками; ключей и документов иностранцам он тоже не оставил. Каждый из гостей оценил свой ущерб в 150, 1000 и 350 евро.

О краже вещей туристы сообщили в отделение полиции. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.





