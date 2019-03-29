Погода потенциально опасна. Рабочая неделя заканчивается ветром и самым теплым днем с начала года в Петербурге

Желтым уровнем опасности обозначили синоптики погоду в Петербурге и Ленинградской области 29 марта. Ветер разгонится до 15 метров в секунду, но горожан пригреет солнце.

Судя по карте опасностей Гидрометцентра России, сильный ветер распространился также на соседнюю Карелию и Архангельскую область. По данным синоптиков, в Петербурге порывы могут достигать 15 метров в секунду. Уровень воды в Неве неопасный, пост измерений на Васильевском острове последний час фиксирует отметку в 45 см.

При этом синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус отмечает, что город оказался в теплом секторе циклона, в Северной столице в пятницу до +10, а в области, возможно, и до +12. Таким образом, этот день станет самым теплым с начала 2019 года.





