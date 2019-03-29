Сбежавшего из воинской части в Тверской области контрактника нашли мертвым. Рядом лежало оружие и патроны

Сбежавшего из воинской части в Тверской области контрактника нашли мертвым. Тело обнаружили в нежилом здании.

«Поисковой группой командования воинской части Ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы», – рассказали 29 марта ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Причины происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что 27-летний сержант покинул воинскую часть № 51592 в городе Ржеве около четырех часов утра в пятницу. С собой он взял автомат Калашникова, более ста патронов, штык-нож, бронежилет и каску.





