За десять минут телефонной атаки «минеры» вывели на улицу больше 11 тысяч петербуржцев

Шестой день телефонных минирований торговых и бизнес-центров в Петербурге выгнал на улицу больше 11 тысяч человек. Звонили с неустановленных телефонных номеров, – только один из них, возможно, говорит о притяжении владельца к Уралу.

Как стало известно «Фонтанке», телефонная атака 28 марта началась в 18.20 и закончилась через 10 минут. За это время минеры сообщили о бомбах в 11 крупных торговых центрах и 11 магазинах. Эвакуацию проводили только из 14 объектов, на вынужденную прогулку отправили 11 054 человека. Не повезло в очередной раз «Континенту» на Байконурской улице, Звездной и проспекте Стачек; «Балканскому» в Купчино; «Атмосфере» на Комендантской площади и «Балтийскому» на Васильевском острове. Нарушили хулиганы также покой «Заневского каскада», «Меркурия», «Китай-города» и точек «Призмы».

Большая часть звонков осуществлена с телефонных номеров, которые фигурируют как неустановленные. И только один номер зафиксирован. Он начинается с «8950», что может говорить о принадлежности автора к клиентам «Теле 2» в Пермском крае. Ранее злоумышленники использовали телефоны, зарегистрированные на Украине и в Великобритании.





