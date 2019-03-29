В Купчино двор колледжа петербургской моды украсил фонтан кипятка

Будущие дизайнеры, придя утром 29 марта на занятия, смогли наблюдать меняющий ландшафт гейзер во дворе своей альма-матер. К зрителям присоединилась аварийная бригада ГУП «ТЭК».

Фото с места прорыва в соцсетях выложили очевидцы. На кадрах видно столб вырывающегося из-под земли кипятка и разбросанные вокруг камни. Лопнувшая труба находится в зоне обслуживания ГУП «ТЭК». На предприятии уточнили, что аварийная бригада приехала к корпусу 1 дома №19 по Софийской улице в 09.13. Этот адрес закреплен за колледжем петербургской моды. Дефект, уточнили в ГУПе, на внутриквартальной сети, отразится ли он на теплоснабжении, пока не ясно.





