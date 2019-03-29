В Тверской области из части сбежал военнослужащий. При себе у него автомат Калашникова и сотня патронов

Военнослужащий-контрактник сбежал из воинской части в Тверской области утром 29 марта. Сержант прихватил с собой оружие и патроны.

Инцидент произошел в четыре часа утра в воинской части № 51592 в городе Ржеве, которую покинул 27-летний сержант, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Тверской области. Источник агентства рассказал, что военнослужащий взял с собой автомат Калашникова, более ста патронов, бронежилет и каску. Причины побега уточняются.

Личный состав воинской части подняли по тревоге, ведется розыск, ориентировки передали в правоохранительные органы и военные комендатуры Тверской и Московской областей, а также Москвы





