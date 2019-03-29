За несуществующий долг петербуржца прокатили до Тосно. Похитителей помогла найти проворная подруга

Прогулка до магазина на проспекте Большевиков для жителя Петербурга внезапно закончилась в Тосно. Похитители рассчитывали на скромный куш, но получили уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», драка и похищение состоялись около двух часов дня 28 марта возле дома 67 по проспекту Большевиков. Живущая там пара возвращалась из магазина, когда к ним подошли двое с пистолетом в руках. 25-летняя девушка среагировала побегом и двинулась в сторону парадной, но один из нападавших ухватил ее за волосы и усадил в машину с напутствием «не рыпаться». Разговор за пределами автомобиля девушка не слышала, но понимала, что избиваемого любовника надо спасать. Несмотря на мелькавшее оружие, она вылезла из машины и побежала до ближайшего отдела полиции.

Найти похитителей удалось уже через час, петербуржца успели довезти до Тосно. Обоих злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело. Потерпевший добавил, что требовали с него 30 тысяч рублей.





