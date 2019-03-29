В Петербург из Липецка привезли того, кому всегда везет. Несмотря на драку со следователем, его отпустили под подписку

В Липецке спустя семь лет нашли предполагаемого участника драки со следователем. Им оказался тот, кто получил пожизненное за убийство двух милиционеров, но потом вышел на свободу. А затем сумел уйти от уголовного преследования, несмотря на близость к гангстеру Лосю. Ему везет и сейчас: следствие ограничилось подпиской о невыезде.

Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, позавчера вечером в небольшом городе Усмань в Липецкой области полиция задержала жителя областного центра по фамилии Степанов. 50-летнего мужчину сразу же доставили в Петербург, так как его желало видеть УМВД по Выборгскому району, а заодно — следователи «заказного» отдела управления уголовного розыска. Повод — произошедшая еще 7 лет назад драка в ресторане «Чаплин холл», в которой участвовал Степанов. Еще одним участником той потасовки был следователь ГСУ МВД. Под утро 11 февраля 2012 года его в тяжелом состоянии привезли в больницу.

По информации нашего издания, искали Степанова не столько за ту стычку (пострадавший сотрудник разнимал враждующие стороны и сам попал под замес), сколько за примечательную личность. Липчанин — человек с биографией. Еще в 90-е он получил пожизненный срок за убийство двух милиционеров в родных краях, позже замененный на 15 лет. Отсидев положенное, вышел в середине нулевых на свободу.

В Петербурге Степанов примкнул к Александру Курьякову, который Следственным комитетом был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Впрочем, в ноябре 2018 года Лось получил 9 лет только за наркотики — присяжные не признали за ним бандитизма, убийств и создания преступного сообщества. Тем не менее многие участники его группы также испытывали серьезные трудности. А вот житель Липецка затаился, не осложнив свою и без того непростую судьбу.







Повезло задержанному и на этот раз. Ему вменяют часть 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), при этом он отпущен на подписку о невыезде.