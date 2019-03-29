Минобороны РФ не готово расстаться с частотами для связи пятого поколения. Их используют военные и силовики

В Министерстве обороны России не готовы пока передать сотовым операторам частоты для создания связи пятого поколения, что ставит под угрозу реализацию проекта 5G в России. Об этом 29 марта пишет газета «Ведомости»со ссылкой на отзыв оборонного ведомства на проект Минкомсвязи и свои источники.

По данным издания, военные считают преждевренным давать доступ к диапазону 3,4–3,8 ГГц, предлагая взамен использовать другие частоты, но эксперты считают, что альтернативные не подходят для массового использования и для них отсутствует подходящее оборудование.

Источники «Ведомостей» указывают, что диапазон 3,4–3,8 ГГц лучше всего подходит для быстрого и дешевого развертывания 5G. Однако в настоящее время его используют для связи военного назначения, а также для нужд силовых ведомств.

Технически проблему с силовыми ведомствами решить можно, но наладить диалог пока не получается, говорят источники издания и добавляют, что если Минобороны не отдаст диапазон 3,4–3,8 ГГц, то запущенный в России 5G на других частотах не будет соответствовать пятому поколению мобильной связи.

О необходимости быстрого внедрения пятого поколения мобильной связи в феврале заявлял в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.





