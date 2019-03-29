«Тема закрыта». СМИ узнали, что власти отказались от планов передать Исаакий РПЦ

Исаакиевский собор в Петербурге не будут передавать Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 29 марта пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве и Минкультуры.

«Тема закрыта. Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — рассказал источник.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков пока не прокомментировал эту информацию.

В январе 2017 года Георгий Полтавченко, на тот момент губернатор Петербурга, объявил о решении передать Исаакий РПЦ. Известие вызвало волну общественного протеста. В городе прошли митинги, бард Александр Городницкий написал песню в защиту собора. Согласно соцопросам, против передачи выступило большинство петербуржцев.







В 2018 году стало известно, что Смольный передаст Екатерининский придел Исаакия РПЦ для богослужений. В декабре придел освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Не под запись сотрудники музея высказывали опасение, что история с приделом – возобновление вопроса о передаче собора церкви.

В начале 2019 года распоряжение Смольного о порядке передачи собора РПЦ утратило силу, митрополия так и не подала заявку на Исаакий.