СМИ: Телефонные переговоры экс-министра Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года. Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017 – 2019 годами, рассказали 29 марта РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

По данным РБК, переговоры были записаны спустя 5 – 7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело: эти события относятся к 2011 – 2012 годам.

Версия следствия, что Абызов руководил преступным сообществом, строится на материалах прослушки телефонных переговоров (ПТП) между ним и гендиректором подконтрольной ему компании «Ру Ком» Николаем Степановым, следовало из материалов, которые были оглашены 27 марта в Басманном суде во время ареста Абызова.

В действительности расшифровка диалогов Абызова и Степанова не содержит данных, указывающих на существование такого преступного сообщества, заявляли на заседании сам Абызов и его защитник Сергей Дрозда. Записанные ФСБ разговоры — это беседы «на бытовые темы», рассказал РБК адвокат Степанова Владимир Старинский.

Экс-министру вменяются создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч.4 ст. 159 УК). Следователи и оперативники ФСБ пришли к Абызову домой рано утром 26 марта и весь день проводили обыск в присутствии его самого и его семьи, рассказал накануне еще один адвокат обвиняемого, Александр Аснис. О задержании экс-министра стало известно только к вечеру; ближе к ночи ему предъявили обвинение.





