«Могу сказать только одно — фиолетовой формы не будет». «Зенит» отказался от альтернативного комплекта формы

Футбольный клуб «Зенит» больше не будет использовать фиолетовый комплект формы. Об этом во время встречи с болельщиками на «Газпром Арене» 28 марта заявил президент сине-бело-голубых Александр Медведев.

Один из болельщиков критически отозвался об альтернативном комплекте формы фиолетового цвета. По его словам, у «Зенита» есть только три цвета – синий, белый и голубой. В ответ на это Медведев заявил: «Могу сказать только одно — фиолетовой формы не будет».

Напомним, «Зенит» представил резервный комплект формы в июле 2017 года. «Вдохновением для нее послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», – говорилось в презентации клуба.

Впервые петербургская команда сыграла в новых для себя цветах лишь через год, в сентябре 2018-го. Это был товарищеский матч против «Кайрата». Однако болельщики резко отрицательно отнеслись к новинке.

Подробнее о встрече Александра Медведева с фанатами читайте в материале «Фонтанки» «У нас играет Барриос, давайте уже закроем вопрос с расизмом». Как Медведев встретился с болельщиками «Зенита».





