Президент «Зенита» пообещал, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь клуба

Станция метро «Новокрестовская» в ближайшее время может сменить название. Как сообщил во время встречи с фанатами на «Газпром Арене» 28 марта президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, ее могут переименовать в «Зенитовскую».

«Переименование помогает увеличить коммерческую отдачу от стадиона. Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в "Зенитовскую". Если поддержим, то добьемся. Попробуем это осуществить до конца года», – заявил Медведев.

Ранее исследовательская компания «Агентство социальной информации Санкт-Петербурга» провела опрос среди петербуржцев по поводу переименования станции. 44 процента поддержали идею назвать ее в честь футбольного клуба «Зенит». Против выступили 26 процентов. Остальные воздержались.

Подробнее о встрече Александра Медведева с фанатами читайте в материале «Фонтанки» «У нас играет Барриос, давайте уже закроем вопрос с расизмом». Как Медведев встретился с болельщиками «Зенита».





