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Технологии
29.03.2019 01:07
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Амстердамские учёные научили роботов размножаться. «Ребёнок» получил смесь навыков своих «родителей»

Ученые из Амстердамского свободного университета задались целью разведения роботов. Они разработали схему, которая показывает, что роботы будущего смогут обмениваться «генетической» информацией, совмещать её и вкладывать в «потомство».   

Как  пишет Naked Science 28 марта, учёные запрограммировали двух роботов-родителей для кодировки нового «отпрыска». Эксперимент показал, что получившийся ребенок может получить смесь родительских кодов, а также некоторые видоизменённые модули. Одним словом — всё почти как у людей.  

Один из лидеров проекта, ученый Дэвид Ховард, считает, что в будущем можно наладить массовое производство роботов, которые, помимо выполнения своей работы, смогут затем «разводить» более успешное потомство. Каждое новое поколение будет постоянно улучшать какой-то навык.

«Один из факторов, благодаря которым естественная эволюция настолько эффективна, — идея о том, что она действительно может специализировать существо под его окружение», — подчеркнул Ховард.

 



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