СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

«Газпром» планирует выкупить своих крупнейших подрядчиков — компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко. Об этом со ссылкой на свои источники пишет 29 марта РБК.

Источники издания утверждают, что сделки по выкупу активов бизнесменов могут быть закрыты до конца года. Компании Ротенберга и Тимченко принимали участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов в России. Так, «дочка» «Стройгазмонтажа» строила Крымский мост. Кроме того, компания, так же, как и «Стройтранснефтегаз», была подрядчиком при строительстве газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток-2».

По данным РБК, выкупать компании Ротенберга и Тимченко собирается «Газстройпром». 49% компании, созданной в 2018 году, принадлежит «Газпрому», остальные акции у структур Газпромбанка и физических лиц. «Газстройпром» после закрытия сделок может стать крупнейшим подрядчиком монополии, он уже поглотил «Стройгазконсалтинг» (был третьим по размеру подрядчиком «Газпрома»). «Стройгазмонтаж», «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазконсалтинг» за 2015-2018 годы получили подряды от монополии примерно на 1,5 трлн рублей.

Во сколько обойдется приобретение активов Ротенберга и Тимченко, источники РБК не раскрывают. Однако уточняют, что покупка может быть связана с необходимостью снять санкционные риски (на Ротенберга и Тимченко, а также их компании наложены санкции США с 2014 года).

Представители Ротенберга, Тимченко, а также самого «Газпрома» от комментариев отказались.





