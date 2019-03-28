Boston Dynamics научила робота на двух колесах таскать коробки. Пока весом только до 15 килограммов

Компания Boston Dynamics показала роботов-грузчиков. На канале компании в Youtube 28 марта опубликована видеозапись с очередным изобретением.

Робота зовут Handle, на видео он с помощью присосок поднимает коробки и переносит их с одних паллет на другие. Handle («ручка», «сборщик») передвигается на двух колесах, балансируя при помощи специальных грузов на «хвосте». На записи показано, как робот таскает коробки весом около 5 килограммов, однако он способен справляться с грузами до 15 килограммов, рассказали в Boston Dynamics.

Напомним, Boston Dynamics прославилась своими многочисленными роботами с самыми необычными возможностями. Так, SpotMini покорял публику своими танцами. Atlas бегал и занимался паркуром. Конкуренты от бостонских изобретателей не отстают — инженеры из Массачусетского технологического института в США сконструировали робота Mini Cheetah, который умеет делать сальто.





