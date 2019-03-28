Провоз зажигалок в салоне самолёта может оказаться под запретом из-за неосторожности пассажира авиакомпании Red Wings

Авиакомпания Red Wings собирается обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета.

Как сообщают 28 марта «Ведомости», такая идея возникла у перевозчика после того, как один из пассажиров случайно поджёг кресло на рейсе «Екатеринбург – Анталья». Инцидент произошёл 26 марта во время набора высоты. Обивку сидения удалось потушить без прерывания полёта.

На сегодняшний день Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрешает пассажирам проносить на борт не более одной зажигалки. При этом провозить зажигалки в багаже запрещено. Нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO) позволяют провозить с собой один небольшой коробок спичек или зажигалку, содержащую абсорбированное жидкое топливо.





