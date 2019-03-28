СКА уступил ЦСКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ. Петербуржцы проигрывают москвичам восьмой раз подряд

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел 28 марта в столице.

Шайбы у москвичей забросили Александр Попов (18-я минута) и Михаил Григоренко (28). В составе СКА отличиться удалось только Динару Хафизуллину (15). Шайбу забросил также капитан петербуржцев Евгений Кетов, однако взятие ворот отменили после видеопросмотра — арбитры решили, что голкипера ЦСКА блокировали.

Отметим, в регулярном чемпионате москвичи выиграли все четыре матча у армейцев с Невы. Всего в этом противостоянии СКА уступает уже в восьмой раз подряд.

Сейчас счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу ЦСКА, вторая игра пройдет 30 марта в Москве, затем два матча состоятся в Петербурге.





