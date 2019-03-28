На Большеохтинском мосту водитель китайского «Грейт Волла» спровоцировал тройное ДТП. Пострадали четверо

Авария с тремя автомобилями и четырьмя пострадавшими произошла вечером 28 марта на Большеохтинском мосту в Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 20.40. Мужчина на «Грейт Волле» выехал на встречку, где столкнулся с «Мерседесом». Последняя иномарка от удара также вылетела на встречную полосу и впечаталась в «Хёндэ».







В результате пострадали четверо. В самом тяжёлом состоянии находится 30-летний водитель «корейца», его пассажирка получила травмы средней тяжести. Также госпитализация понадобилась водителю и пассажиру «Мерседеса». Зачинщик аварии отделался испугом.