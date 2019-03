Корабли НАТО вошли в Черное море. Они проведут учения «Морской щит» вместе с украинскими и грузинскими военными

В Черное море вошли корабли ВМС Канады, Испании и Нидерландов. Об этом 28 марта в своем Twitter сообщил командующий 2-й постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс.

Среди кораблей, прошедших через Босфорский пролив, – фрегат королевских ВМС Канады «Торонто», фрегат испанских ВМС «Санта Мария», эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен» и турецкий фрегат «Гелиболу».

#SNMG2 enters the Black Sea for a #NATO deployment in which we exercise with Allies and Partners. #Evertsen, #SantaMaria, #Toronto, #Drazki, #Yildirim and #RegeleFerdinand are looking forward to exercise #SeaShield and to our work with our Ukrainian and Georgian partners. pic.twitter.com/Ytspjus5pt