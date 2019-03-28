За рассказ о прадеде школьникам обещают путевку в рай и соседство с Путиным. Заявки обрушили сайт «Бессмертного полка»

Официальный сайт общероссийского конкурса детских историй о семейных героях не выдерживает нагрузки. Сервер сокрушает поток заявок, организаторы увеличили срок приема анкет на десять дней.

Творческий конкурс «Мой прадед» проводится в рамках проекта общественного движения «Бессмертный полк России». Чтобы стать участником, нужно заполнить специальную форму, прикрепив к ней согласие родителей. В случае успеха сайт предлагает составить сочинение-рассуждение на основе десяти вопросов.

Достигшему 11-летнего возраста школьнику предложено поделиться семейными легендами об участнике Великой Отечественной войны, а затем поразмыслить над тем, какими качествами должен обладать защитник Родины и почему иметь друзей на войне важнее, чем в мирной жизни. Организаторы рассчитывают на развернутый, не менее 300 символов, ответ. В том числе и на такой вопрос: «Если бы у тебя было всего одно желание на войне, что бы ты загадал?». Предельный возраст конкурсанта — 18 лет.

Каждый школьник, заполнивший заявку, получит электронный сертификат участника конкурса, фаворитов на региональном уровне ждут памятные призы. Главная же награда достанется тем, кого выберет экспертный совет. Десятка лучших войдет в состав президентской колонны, которая 9 мая 2019 года возглавит шествие «Бессмертного полка» в Москве. И, наконец, победитель Гран-при отправится этим летом в Краснодарский край — организаторы зарезервировали место во Всероссийском детском центре «Орленок».







Количество желающих рассказать о своем прадеде и получить возможность прикоснуться к Владимиру Путину превзошло ожидания авторов идеи. Как сообщил «Фонтанке» координатор проекта по Северо-Западному округу Никита Маненок, наплыв такой, что сайт периодически не справляется с обработкой заявок. Общее количество, по состоянию на 28 марта, пока назвать трудно, но, по предварительным данным, в СЗФО лидируют школьники Ленинградской области. В связи с массовостью прием сочинений продлен до 10 апреля.