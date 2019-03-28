«Мы не хотели бросить тень на имидж отечественной полиции». Создатели сериала «Мертвое озеро» извинились за секс с пистолетом

Создатели сериала «Мёртвое озеро» на ТНТ после жалобы бывшего полицейского на сцену секса с табельным оружием добавили дисклеймер перед каждой серией. Он гласит: «Данное произведение содержит сцены, противопоказанные особенно чувствительным зрителям». Об этом 28 марта сообщил продюсер Данила Шарапов.

«Нас удивила такая реакция зрителя. «Мёртвое озеро» — это художественное произведение, триллер, северный нуар. В данном случае стилистика предусматривает наличие откровенных, жёстких эпизодов. Что касается сцены, в которой герой Павла Табакова занимается сексом с использованием табельного оружия, то ею мы ни в коем случае не хотели бросить тень на имидж отечественной полиции», – заверил продюсер.

Напомним, постельная сцена, в конце которой полицейский направляет пистолет на девушку, взбудоражила петербуржца, некогда работавшего в органах. Он был настолько возмущён халатностью в обращении с табельным оружием, что потребовал у канала ТНТ компенсацию в размере 50 тысяч рублей.





