Экс-министр Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора. Ему выдали Библию и «Доктора Живаго»

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный накануне по делу о хищении 4 млрд рублей, содержится в одиночной карантинной камере в СИЗО «Лефортово». Как пишет РБК, об этом 28 марта рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он уточнил, что в камере нет горячей воды. Телевизор есть, но он не работает, так что экс-чиновнику приходится слушать радио. Также Абызову выдали две книги — Библию и «Доктора Живаго» Пастернака. Книги, которые у бывшего министра были с собой, изъяли, он уже предложил их подарить местной библиотеке.





