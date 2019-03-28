«У нас играет Барриос, давайте уже закроем вопрос с расизмом». Как Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

Александр Медведев отбивался от вопросов про скандальный выпуск канала «Z+», объяснял, почему хулиганам не место на стадионе, и тщетно искал среди болельщиков женщин. «Фонтанка» рассказывает, как прошла встреча нового президента «Зенита» с фанатами.

Фото: Евгений Асмолов//ФК "Зенит"

Вечером 28 марта состоялась вторая встреча руководства «Зенита» с болельщиками в новейшей истории клуба. В прошлом году, и также на стадионе, держал ответ Сергей Фурсенко. Другое дело, что обстановка в 2018-м была изначально более напряженная. В этот раз, казалось бы, серьезных предпосылок для жесткого разговора не было, но градус встречи с первых же вопросов подскочил. На вопросы отвечали президент Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, а также футболисты Александр Анюков и Бранислав Иванович.

Оскал ненависти

– Билетики, кому билетики, – шутили фанаты перед стадионом.

Болельщиков начали запускать на стадион в семь вечера. Внутри была привычная уже для «Газпром-арены» обстановка фан-променада. Работал кейтеринг, за столами играли в футбол на приставках, Александр Анюков и Бранислав Иванович раздавали автографы.







– Ого, смотри, Анюков улыбается, – воскликнула болельщица, увидев всегда сурового ветерана «Зенита».

– Это оскал ненависти, – отшутился ее друг.

Билеты на встречу распространялись в индивидуальном порядке для «самых преданных болельщиков», как говорилось в приглашении. Хотя в клубе уточнили, что рассылка была для всех владельцев абонементов. Пришло в итоге на встречу чуть больше 1000 человек. В их числе были как простые болельщики, так и представители фанатского виража.

– Только без балагана давайте, – сразу предупредил ведущий встречи Алексей Петровский.

Не все прислушались к этому пожеланию.

А где болельщицы?

– Сергей Богданович, – обратился болельщик к главному тренеру «Зенита», – отношусь к вам с большим уважением, но есть вопросы: нет игры, где молодежь, где Мусаев?

– Приходите смотрите «Зенит-2», – ответил Семак. – Там все наши воспитанники. Если вы говорите про главную команду, когда есть возможность, мы приглашаем воспитанников на сборы и для участия в товарищеских матчах. Честно говоря, от меня вряд ли зависит, насколько готовы наши молодые ребята к конкуренции в главной команде.

Вступился за команду президент «Зенита» Александра Медведев.

– Ну, наверное, нельзя говорить, что у нас совсем нет эпизодов с хорошей игрой, отборами, обводками, – заявил он. – Другое дело, что мы пока не играем так все 90 минут. Но могу вас заверить, что не за горами то время, когда мы сможем наслаждаться каждой секундой.

Аплодисменты. Были вопросы от болельщиков по поводу организованных выездов. Медведев пообещал, что на значимые матчи в будущем клуб планирует делать такие вещи.

«А болельщицы здесь есть вообще?», – вдруг задался Медведев вопросом.

Раздались женские голоса. Но следующие несколько подходов к микрофонам были снова мужскими.

Боление за барной стойкой

– Какое влияние главный тренер оказывает на трансферную политику? Какие планы на лето?

– Тут большой пласт работы наряду с Академией, – ответил Семак. – Нужна система, чтобы вести игроков, а не затыкать в последний момент дыры, как это было летом. Мое участие в трансферной политике стопроцентное. Трое игроков, которых мы смогли подписать зимой – это хорошее усиление.

– А к футболистам у вас нет вопросов? – Вновь возмутился Медведев.

– Сидящие здесь футболисты – заслуженные участники спортивного общества «Зенит», логично, что вопросы у нас к новым участникам общества, – объяснил следующий подошедший к микрофону. – Вот у нас есть участники бизнес-клуба, которые не выходят из бара во время игры. Зато есть болельщики, которым не разрешают ходить на стадион. Рядом со мной болельщик, которому не разрешают уже 10 лет посещать футбольные матчи. Как вы собираетесь отделять конструктивные запреты от вкусов отдельных сотрудников службы безопасности?

– Болеют по-разному, – начал Медведев. – Главное, чтобы формы боления не входили в конфликт. Я встречался с представителем фанатского движения. Был долгий разговор. Не все знают, что «Зенит» оплатил за три года 20 млн рублей, почти 30 тысяч долларов по текущему курсу. Это деньги клуба, которые могли бы быть потрачены на другие цели. Болеть можно по-разному, но создавать опасность для других болельщиков неприемлемо, как и хамство, а также расизм.

– Но вопрос не в этом, – парировал болельщик. – Расизма и насилия почти нет. У нас играет Барриос, так что давайте уже закроем вопрос с расизмом. Вопрос в том, что у кого-то есть личный конфликт с сотрудниками службы безопасности и этим людям не дают ходить на футбол.

– Я встречусь с руководством службы безопасности, – пообещал президент «Зенита», – Мы поговорим. Я знаю, что с некоторых болельщиков запрет уже снят.

– В том числе с меня, да.

Следующим оказался представитель «Поющего ядра» – музыкальной части фанатского виража. Он спросил про плохую акустику на арене. Медведев сказал, что в курсе проблемы и пообещал, что в следующем сезоне она будет решена.

Критикуют – значит ты хороший

Отдельный блок вопросов был горячей теме – каналу «Z+». Большинство волновало, понесут ли авторы первого выпуска какое-то наказание и будет ли набрана новая творческая команда.

– Лично мне не понравился первый выпуск, – сказал Медведев. – Идея была хорошая, но реализация получилась… стремноватая. Не буду использовать ненормативную лексику, хотя хочу. Мы взяли сейчас дополнительное время для подготовки ко второму выпуску, который будет перед игрой с «Локомотивом». Я хочу выразить уверенность, что это будет без пошлости, интересно, ярко и дерзко, как Дзюба.

– Будут ли уволены виновные? – спросил другой.

– Шанс на исправление дается всем.

В ответ раздался свист. Медведев не растерялся:

– Что и Кокорину шанс не будем давать?

– Мы должны были проходить «Вильярреал»! – воскликнул следующий. – Что вообще делают на поле Шатов и Эрнани? И что это был за последний матч (игра с «Аустрией» завершилась поражением 0:3 – ред.)? Вам не стыдно?

– Футбол был не стыдный, а результат стыдный, – ответил Семак. – У нас было несколько выходов четыре в один. Шатов и Эрнани выкладываются и делают, что могут. У меня к ним претензий нет.

– А к Анюкову и Ивановичу у нас вопросов нет, – продолжил болельщик. – Александр и Бранислав, передайте другим футболистам, что они играют в великом клубе.

В какой-то момент Иванович не выдержал:

– Я что-то не совсем понимаю. Мы уже общаемся здесь 40 минут, все это время здесь негативная обстановка. Хотя у нас пять очков отрыва в чемпионате и вроде бы все не так уж и плохо. Наш главный тренер недавно сказал такую вещь: когда все критикуют тебя, значит ты на первом месте, и ты хороший. Видимо, сейчас мы очень хорошие.

Зал встретил эмоциональный порыв Ивановича первыми за всю встречу единодушными аплодисментами.

Артем Кузьмин «Фонтанка.ру»