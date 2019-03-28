СМИ: Роскомнадзор собирается протестировать Рунет на «суверенность». Ведомство придумало новые способы блокировки Telegram

Роскомнадзор предложил трем операторам из «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком») протестировать новую систему фильтрации трафика, которая готовится под закон о суверенном Рунете. Как пишет 28 марта РБК, тест якобы покажет новые возможности блокировки Telegram, а также снижения скорости доступа к Youtube.

Систему для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) разработала компания RDP.RU, которая на 15% принадлежит «Ростелекому». Компания победила по итогам испытаний по блокировке Telegram, которые проводились в августе 2018 года. Победителя выбирала комиссия из представителей Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, официально об итогах конкурса не сообщалось. Представители всех ведомств от комментариев отказались.

В рамках тестирования операторы должны проверить возможности новой DPI-системы по фильтрации контента из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора (в первую очередь — Telegram). Кроме того, собеседники РБК утверждают, что в РКН заинтересованы в «приоритизации трафика», то есть снижения скорости доступа к определенным ресурсам. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский ранее говорил, что это позволило бы переложить часть расходов в рамках «закона Яровой» с российских операторов связи на иностранные компании — такие, как Google и Facebook. Если они откажутся выделить средства на хранение контента пользователей на российских серверах, доступ к их ресурсам могут осложнить.

Напомним, законопроект о суверенном Рунете был принят в первом чтении в феврале 2019 года. Его внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Согласно документу, операторы связи должны будут установить на свои сети специальное оборудование, чтобы в случае внешней угрозы Роскомнадзор мог управлять всем внутренним трафиком в России. Расходы на реализацию документа составят не менее 30 млрд рублей.





