Пятница станет самым тёплым днём недели в Петербурге. Столбики термометров достигнут отметки в 10 градусов

Пятница в Петербурге обещает быть тёплой. Синоптики прогнозируют солнце, которое, впрочем, иногда всё же будет скрываться за завесой облаков.

29 марта начнётся с ночного дождя, утром возможен гололёд. Но к обеду в Северной столице распогодится. Воздух прогреется до 10 градусов. Картину чуть испортят порывы ветра до 15 метров в секунду. Однако ветер будет тёплым, юго-западным.

В субботу и воскресенье погода немного испортится, синоптики обещают осадки в виде дождя и, как следствие, понижение дневной температуры до 4-6 градусов со знаком плюс.





