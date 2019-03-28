В центре Петербурга третий год подряд замечают утку-каменушку, которая могла прилететь из Исландии или Сибири

Необычная пёстрая утка попала в объектив читателя «Фонтанки» 28 марта. Птица плавала в Неве вдоль Университетской набережной. Автор фото предположил, что это утка-мандаринка, которая сбежала либо из зоопарка, либо от владельца.

Как говорят орнитологи, это не мандаринка, а каменушка. Но её появление в Петербурге, тем не менее, вызывает много вопросов. Местный орнитолог-любитель Вячеслав Заметня рассказал, что таинственный пёстрый гость был замечен рядом с Петропавловской крепостью ещё летом 2017 года. Прилететь каменушка могла либо из Исландии, либо из Северо-Восточной Сибири. В нашей полосе эти птицы не обитают. Судя по поведению, сфотографированная сегодня птица – та самая, что была замечена ещё два года назад. Характер у гостьи бойкий, и она с лёгкостью расталкивает более крупных местных уток в попытке урвать свой кусок булки.





