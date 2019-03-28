В Минкульте заявили, что выполнили распоряжение Медведева о приостановке объединения Александринки и Волковского театра до того, как премьер его подписал

Распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева о приостановке объединения Александринского и Волковского театров будет выполнено безоговорочно. Как пишет ТАСС, об этом вечером 28 марта заявили в Минкульте.

«Распоряжение председателя правительства РФ министерство культуры выполнит безоговорочно. Оно было выполнено даже раньше, так как подписанный приказ еще не был зарегистрирован. Минкультуры проведет все необходимые обсуждения инициативы художественных руководителей Александринского и Волковского театров об объединении с общественностью Санкт-Петербурга и Ярославля», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев потребовал приостановить объединение театров и провести широкое общественное обсуждение проблемы.





