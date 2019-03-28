В Финляндии установлен температурный рекорд. Весна пришла на Аланды
В местечке Йомала на Аландских островах столбик термометра сегодня, 28 марта, добрался до рекордной для этого года отметки – плюс 12,9 градуса. Об этом сообщает Yle.
По прогнозам метеорологов, этот показатель будет побит уже где-то на юге Финляндии завтра. Во вмногих городах воздух прогреется до +10 и больше.
Однако если смотреть на всю историю наблюдений, до абсолютного нынешний рекорд не дотягивает пять градусов. Так, +17,5 было зафиксировано в Хельсинки-Вантаа 27 марта 2007 года.
В субботу, однако, снова похолодает, а в воскресенье ожидается не больше +5 градусов. Начало недели будет прохладным, но к следующим выходным тепло вернется.
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