Разрушение дачи Кочкина в Сестрорецке остановят более чем за 11 млн рублей
Администрация Курортного района объявила конкурс на проведение первоочередных противоаварийных работ на даче Н.М. Кочкина, следует из информации, 28 марта опубликованной на сайте госзакупок. В начале марта обрушилась часть фасада деревянного памятника.
Подрядчику предстоит разобрать завалы и вывезти мусор с территории объекта культурного наследия, разобрать обшивку наружных стен, обрешетки, стропила и подшивку потолка, обработав деревянные поверхности антисептиком и собрав обратно. Также расчистить архитектурный лепной декор и укрепить стены. Работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2019 года.
Напомним, весной прошлого года обвалился ризалит в центральной части северного фасада дачи.
Справка:
Деревянное двухэтажное здание в стиле модерн возведено в 1906-1909 годах по проекту неизвестного архитектора. В доме проживал коллежский секретарь Николай Михайлович Кочкин. В 1925 году в здании разместили детский дом. В послевоенное время дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт». В постсоветские времена дача Кочкина являлась жилым зданием на несколько квартир, которые были расселены в 2016 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
«Дача Кочкина» включена в программу «Аренда за рубль», согласно условиям которой съемщик получает право взять его в аренду на 49 лет по стоимости рубль за квадратный метр после того, как проведет восстановительные работы.