Разрушение дачи Кочкина в Сестрорецке остановят более чем за 11 млн рублей

Справка:

Деревянное двухэтажное здание в стиле модерн возведено в 1906-1909 годах по проекту неизвестного архитектора. В доме проживал коллежский секретарь Николай Михайлович Кочкин. В 1925 году в здании разместили детский дом. В послевоенное время дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт». В постсоветские времена дача Кочкина являлась жилым зданием на несколько квартир, которые были расселены в 2016 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«Дача Кочкина» включена в программу «Аренда за рубль», согласно условиям которой съемщик получает право взять его в аренду на 49 лет по стоимости рубль за квадратный метр после того, как проведет восстановительные работы.