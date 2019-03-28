Происшествия
«На мой взгляд, это смехотворная сумма». Бывший полпред президента на Дальнем Востоке отправлен под домашний арест за хищение на 5 миллионов
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая, бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Об этом 28 марта пишет РБК.
Ишаева подозревают в мошенничестве в отношении ПАО «Роснефть». По версии следствия, подконтрольная экс-полпреду компания сдавала ПАО в аренду по завышенной цене помещение для представительства в Хабаровском крае.
Ишаев вину признавать отказался. На суде обвинение он назвал «абсурдным».
«Сумма ущерба 5 млн за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить», — подчеркнул экс-чиновник. «Мой подзащитный обвиняется в том, что за пять лет похитил 5 млн руб. На мой взгляд, это очень маленькая, смехотворная сумма, хотя для кого-то она, наверное, и большая», — добавил его адвокат.
Защита просила отпустить Ишаева под залог в 15 млн рублей, однако суд посчитал, что на свободе он может повлиять на ход следствия.
Справка:
О задержании в Москве экс-министра по развитию Дальнего Востока и бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева стало известно утром 28 марта. С 1991 по 2009 год он был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО. В мае 2012 года возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока.