«Континент» на Байконурской был пробным. На выход попросили посетителей еще пяти торговых центров

Вечер 28 марта не завершился единичной эвакуацией торгово-развлекательного комплекса «Континент». Работу прервали по меньшей мере четрые торговые точки, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Волна «минирований» накрывает город шестой день подряд.



После эвакуации «Континента» на Байконурской, шопинг остановился на Звёздной и Стачек. Следом на улицу вышел ТРК «Международный» на Белы Куна. Кроме того, по свидетельству очевидцев, опустели «Атмосфера» на Комендантской площади и бизнес-центр «Лидер» на площади Конституции.



Как и в предыдущие дни, торговые площади «минировались» по звонку. Накануне полиция осмотрела 15 торговых центров. 11 из них было эвакуировано. В общей сложности на улице оказались более 9 тысяч человек. Кроме этого были проверены 69 станций метро.





