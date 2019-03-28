Жителей Металлостроя просят перекрыть газовые краны - к ним едут аварийщики

Жители посёлка Металлострой в Колпинском районе Петербурга остались без газа вечером 28 марта. По подсчётам читателя «Фонтанки», его нет последние 5 часов.



В пресс-службе «ПетербургГаз» подтвердили наличие проблемы, однако, исключили возможность аварии. По словам представителя организации, сработала автоматика безопасности на газорегуляторном пункте.



– Его работоспособность уже восстановлена, причины срабатывания системы защиты выясняются. Под вынужденное отключение частично попала улица Богайчука, Садовая и Полевая. Идет восстановление газоснабжения домов – привлечены дополнительные бригады, – заявили в пресс-службе.



Теперь жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ сотрудников службы «04» к оборудованию для его проверки перед включением.





