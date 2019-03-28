Кто остался на трубе. Неслучайная тепловая компания запустила очередной раунд борьбы за небесную панораму

Смольный готов вернуть беспредельную высоту городским котельным, которую ранее ограничил Верховный суд. «Фонтанка» узнала, откуда опять растут трубы.

Игорь Акимов/Интерпресс

О том, что тепловой аспект правил землепользования и застройки заново стали обсуждать в Смольном, сообщил накануне «Деловой Петербург». Издание рассказало о письме «энергетического» вице-губернатора Максима Шаскольского своему «строительному» коллеге Николаю Линченко, в котором он просит разрешения строить трубы котельных выше соседних жилых зданий, даже если те уже выбрали все градостроительные ограничения. Эпистолярную цепочку, как выяснилось, начала компания «Теплоэнерго», транзит ее законодательной энергии до Смольного осуществил глава городского парламента.

О высотной коллизии «Фонтанка» писала в середине 2017 года, когда она и разворачивалась. Тогда иск градозащитников докатился до Верховного суда, который решил: если уж есть установленные высотные пределы, то в них должны быть учтены все «выпуклости» и архитектурные акценты. До этого правила землепользования и застройки выводили из-под ограничений инженерное оборудование и металлические конструкции в открытом исполнении, антенны, вентиляционные шахты, дымовые трубы, машинные помещения лифтов и так далее. Летом 2018 года Смольный выпустил постановление № 526, которое распространило действие высотного регламента на инженерное оборудование, то есть и на трубы.

В начале 2019 года стали известны результаты общественных слушаний по изменениям в правила землепользования и застройки. Журналисты упоминают: компания «Теплоэнерго» в нескольких районах возвращается к постановлению № 526, которое, по ее мнению, «не учло, что проектные характеристики сооружения «дымовая труба» тесно связаны с требованиями экологии». Возникает противоречие между городским законодательством и СниПами, а в качестве примера тепловики приводят котельную на проспекте Королева, 81. Максимальная разрешенная высота в этой зоне — которую еще тоже надо выпрашивать — 55 метров. После реконструкции здесь должна была бы появиться труба в 80 метров, чтобы не дымить в окна, но ограничения не позволяют ее поставить. Соответственно, предложение — убрать из постановления правительства упоминание о дымовых трубах.

«Фонтанка» верит в совпадения, но конструкции «энергетики пришли на слушания» – «вице-губернаторы обсудили» явно не хватает третьей вершины для жесткости. И треугольник действительно рисуется, если знать, что изначально «Теплоэнерго» обратилось в Законодательное собрание. Как рассказали нашему изданию несколько собеседников, после этого спикер городского парламента Вячеслав Макаров транслировал просьбу компании в Смольный — отсюда и «внезапная» переписка вице-губернаторов.







Вопросы «Фонтанки» председатель Заксобрания переадресовал главе парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергею Никешину. «Существуют судебные решения, из-за которых утратили силу исключения для предельной высотности труб котельных, ранее предусмотренные в правилах землепользования и застройки, – сообщил депутат. – В постоянную комиссию Законодательного собрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам поступили обращения в связи с возникшим пробелом».

Евгений Кочнев, директор и собственник «Теплоэнерго» подтвердил «Фонтанке», что обращался к законодателям. «Получилась накладка, – говорит он. – Есть постановление, но если мы смотрим другие пункты законодательства о санитарных зонах, то там четко прописано, что должны быть зоны рассеивания дымовых труб. На Королева это противоречие стало видно, вот мы и обратились, есть и другие объекты. Это касается не только «Теплоэнерго», но и других компаний, которые строят котельные».

Краткий опрос показывает, что по крайне мере в отношении теплоэнергетиков слово «обращения» вполне можно переводить в единственное число. «Ограничения по высоте застройки наиболее актуальны для энергетических источников, расположенных в исторической застройке центральных районов Санкт-Петербурга, – говорят в ГУП «ТЭК». - Котельные ГУП «ТЭК СПб» в основном находятся в районах типовой застройки середины XX века (север и юго-восток города)». При этом в предприятии подчеркивают, что в свое время, в августе 2018 года, когда решался вопрос о распространении ограничений высотных ограничений на трубы, в ответе на обращение комитета действительно высказывались против. Тогда энергетики закладывались на реконструкцию источников в будущем.

Не писала этого обращения депутатам и ТГК-1. Ее заочный диспут с Вячеславом Макаровым относительно стоимости «Теплосети Санкт-Петербурга» стал уже практически городским фольклором. Газпромовская «дочка» заказывала оценку активов и вела переговоры со Смольным под аккомпанемент заявлений депутата о том, что сетевую компанию надо отдать городу за рубль, а вариант с меной ветхих труб на городские котельные стал бы величайшей аферой. Так что заступничества у спикера компания стала бы искать в последнюю очередь.

«Петербургтеплоэнерго», еще одна структура «Газпрома», и подавно не имело оснований для просьбы. Все свои «повышающие» реконструкции в Центральном и Адмиралтейском районах компания закончила еще несколько лет назад в соответствии с действующими на тот момент законами. «В настоящее время ООО «Петербургтеплоэнерго» не выполняет работы по реконструкции котельных с увеличением высоты дымовых труб», – говорят на предприятии.

Тот факт, что в Законодательное собрание обратилось именно «Теплоэнерго», не должен удивлять – в плане строительства объектов генерации компания действительно ведет себя активно. «Фонтанка» неоднократно обращала внимание на взлет предприятия, собственником которого долгое время являлся Роман Нагорный, однокурсник главы петербургского комитета по энергетике Андрея Бондарчука по Горному университету. Зачастую новичку приходилось сталкиваться с «большой тройкой» на их территории: так компания получила возможность выставлять ТГК-1 счета за транзит теплоносителя, а также вступила в конкуренцию с «Петербургтеплоэнерго» за снабжение новых кварталов Петровского острова. Однако «Теплоэнерго» с самого начала развернуло бурную деятельность по покупке котельных и ведомственных сетей, заключило 8 договоров на подключение стоимостью 2 млрд рублей и получило от Смольного самый высокий тариф среди лидеров отрасли. Сейчас, впрочем, в передовиках ГУП «ТЭК» с его 2629,37 руб/Гкал, «Теплоэнерго» чуть отстает (2581,18), далее – «Петербургтеплоэнерго» (2131,91) и ТГК-1 (2100,30). При этом надо учитывать, что льготный тариф, по которому платят управляющие организации, — 1775,45 рублей/Гкал, «вилку» тепловикам компенсируют из бюджета.

Напрашивается и еще одно объяснение тому, что к депутатам — и небезуспешно — направило просьбу именно «Теплоэнерго». О косвенной связи компании и спикера парламента Вячеслава Макарова тоже говорилось давно: отец собственника предприятия Виктор Кочнев долгое время являлся совладельцем компании «Северная Гавань», ликвидированной в конце прошлого года. Партнером его была Вера Пшеничная — свояченица Владимира Селегеня. Фамилия знаковая — Анна Селегень является одновременно его невесткой и дочерью Вячеслава Макарова. Кроме того, одним из основных традиционных подрядчиков «Теплоэнерго» была компания «Петрострой». В совладельцах в разное время побывали Анна и Владимир Селегени, сейчас стопроцентным собственником значится Вера Пшеничная.

На что бы ни ставило «Теплоэнерго» – на фамилию или здравый смысл — цели компания добилась. «Нами действительно было направлено письмо в аппарат вице-губернатора Линченко с целью вернуться к обсуждению вопроса формулировок постановления правительства Санкт-Петербурга № 526, касающихся инженерного оборудования и их возможной корректировке, – рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского. По словам чиновников, высота и диаметр дымовой трубы для котельной определяется на основании ряда показателей, в том числе, уровня рассеивания выбросов, аэродинамического расчета газовоздушного тракта. «Если котельная расположена в зоне жилой или административной застройки, то оголовок трубы должен располагаться выше зоны ветрового подпора (крыши зданий), – говорят в энергетическом блоке. – Это необходимо не только для правильной работы объекта теплоснабжения, но и в целях соблюдения экологических норм».

В строительном блоке, похоже, определились. «В настоящее время комитетом по градостроительству и архитектуре, с учетом обращения ООО «Теплоэнерго», осуществляется подготовка редакции пункта 1.8.2 ПЗЗ, которая позволит размещать и осуществлять реконструкцию инженерного оборудования в открытом исполнении (дымовые трубы) с соблюдением строительных норм и правил».

В ближайшее время предложение будет вынесено комитетом по градостроительству и архитектуре на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке. В комитете не стали говорить, каким именно образом будут увязывать городское законодательство и решения Верховного суда. «Пока юристы работают», – сообщили в пресс-службе.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»