«Российским владельцам дач не стоит бояться». Минобороны Финляндии разъяснило новый закон о недвижимости

Keijo Penttinen, Visit FInland

Принятый финским парламентом новый пакет из восьми законов, который ограничивает россиян и граждан других не входящих в ЕС и ЕЭС стран в покупке земли в Финляндии, не станет драматичным поворотом в юридической практике, а отобрать – пусть и за компенсацию – недвижимость у всех российских землевладельцев не позволит Конституция и Европейский суд по правам человека. В комментарии «Фонтанке» госсекретарь правового отдела минобороны страны Пертту Васениус объяснил суть грядущих изменений.

По его словам, точная дата вступления в силу пакета законов ещё не определена, но предполагается, что это будет 1 января 2020-го. С этого момента россияне для покупки недвижимости должны будут подать заявление на получение соответствующего разрешения. Сделать это нужно будет до заключения сделки или не позднее двух месяцев после. В заявлении о выдаче разрешения указывается, в частности, предполагаемая цель использования имущества. Нужны ли будут какие-то дополнительные документы и доказательства намерений, пока неизвестно. Министерство обороны обещает дать более подробные инструкции по подаче заявки ближе к вступлению в силу закона.

Если человек не получил разрешение по какому-то конкретному участку, это не означает, что тому же лицу запретят приобрести другую недвижимость в Финляндии.

Единственный новый закон из восьми, который может использоваться для вмешательства в право владения недвижимостью, купленной до его вступления в силу, – это закон о принудительном выкупе, который предусматривает право государства забирать с выплатой компенсации определенную собственность по соображениям национальной безопасности. Однако и это – формальность, которая не повлечёт за собой больших изменений, уверяют власти Суоми.







«Российским владельцам дач не стоит беспокоиться о своём имуществе. Требование о наличии разрешения на владение недвижимостью не распространяется на существующие отношения собственности. Что касается принудительного выкупа, то в Финляндии долгое время действовал общий закон о выкупе, который в большинстве случаев позволял это делать в случае угрозы национальной безопасности. Правовая ситуация в этом отношении кардинально не меняется. Реформа законодательства о принудительном выкупе направлена на уточнение оснований для него. Подобное случалось крайне редко, и увеличение числа таких случаев не предвидится. Если выкуп недвижимости будет признан необходимым для обеспечения национальной безопасности, владельцу имущества будет выплачена полная компенсация по максимальной справедливой стоимости», – пояснил представитель Минобороны.

«Процесс выдачи разрешения и получения приоритетного права покупки земли осуществляется индивидуально для каждого участка и возможный принудительный выкуп тоже касается только определённых участков, – особенно подчёркнул Васениус. – Новое законодательство не позволяет выкупить всю принадлежащую гражданам какой-то одной страны недвижимость или категорически запретить выдавать им разрешения на покупку земли. Это была бы дискриминация, которая запрещена как Конституцией Финляндии, так и Европейским судом по правам человека. То есть по сути российским владельцам не нужно волноваться о новом законодательстве, нет никакого риска, что финское государство принудительно выкупит участки россиян».

На вопрос о том, какое конкретно расстояние является «опасно близким» соседством со страгетически важными объектами, в Минобороны не уточнили.

«Значение конкретного объекта для национальной безопасности оценивается индивидуально, поэтому в данном случае нельзя обозначить расстояние в метрах или дать другие исчерпывающие характеристики», – заявил Васениус.

Подробнее об ограничениях – в материале «Фонтанки».